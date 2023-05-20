Результативная игра Михаила Гредасова и Павла Тураева помогла гандбольному «Зениту» уверенно победить «СГАУ-Саратов» со счётом 31:23

После ударившего по самолюбию гандбольного «Зенита» вылета от ЦСКА в четвертьфинале плей-офф Суперлиги «сине-бело-голубые» оказались в «утешительной» части сетки. И первый матч с командой «СГАУ-Саратов» принёс довольно скромную гостевую победу (31:30). Дома, где, как известно, «и стены помогают», команда Дмитрия Торгованова добилась более ощутимого преимущества и теперь попытается завоевать итоговое пятое место.

Ответный матч начался с рывка саратовцев, но по ходу первой половины петербуржцы смогли уравнять игру. Счёт 14:14 к перерыву сохранял всё то же очень шаткое преимущество «+1», которое нельзя было считать надёжным победным заделом. «Питерец.ру» предполагает, что Торгованов нашёл в перерыве нужные слова и сумел убедить своих игроков выложиться на площадке.

Добившись перевеса в пять голов во втором тайме, «Зенит» одержал уверенную победу с итоговыми цифрами на табло 31:23 (это «+9» по сумме двух встреч). Михаил Гредасов стал самым результативным игроком – 7 реализованных бросков, у Павла Тураева и саратовца Романа Шишкова – по 5. Отдельных добрых слов заслужил за второй матч «утешительного плей-офф» вратарь «Зенита» Максим Попов (на фото), совершивший 11 сэйвов – 47 % эффективности.