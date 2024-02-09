Гандбольный «Зенит» проиграл ЦСКА с разницей «-3», хотя Артур Рудь и получил травму по ходу игры

«Питерец.ру» не так часто освещает гандбольные темы, но очередное поражение «Зенита» от ЦСКА – повод поразмышлять о причинах постоянных проигрышей команды Дмитрия Торгованова столичному клубу. Этот матч состоялся в рамках турнира «SEHA – Gazprom League», и теперь зенитовцам нужно во что бы то ни стало побеждать соперников из Минска.

Несмотря на недомогание, принял участие в матче Олег Луня – к вопросу о незаменимых игроках в любой команде. Павел Тураев и Дмитрий Киселёв отметились парой результативных атак в начале игры с армейцами, однако нашлись и у ЦСКА другие мастера атаки. Первый тайм завершился со счётом 20:17 в пользу ЦСКА и, что интересно, именно преимущество в три мяча и предопределило итоговую победу москвичей.

«Зенит» не сумел во второй половине настичь оппонентов, хотя временами команда Торгованова выдавала неплохие эмоциональные всплески. К тому же травмировался Артур Рудь, однако его нагрузку в атаке сразу же взвалили на себя Сергей Иванов и Юлиан Гирик. У петербуржцев очень старался Дмитрий Киселёв, но армейскую машину в этот раз было не остановить.

Итог – 36:33 в пользу фаворита ЦСКА, а «сине-бело-голубым» предстоит поединок с минчанами. А следующим соперником ЦСКА станет

«Виктор».







