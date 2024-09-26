ента новостей

00:27
Уже 33 мяча забил в этом сезоне Суперлиги разыгрывающий гандбольного «Зенита» Олег Луня, у лидирующего Юлиана Гирика из ЦСКА – 37
22:24
Волейбольная «Ленинградка» не смогла выиграть ни одной партии у клуба «Динамо-Ак Барс» в матче 3-го тура женской Суперлиги
20:54
Госдума приняла в I чтении проект о запрете усыновления в страны, где разрешена смена пола
13:51
Военных приграничных регионов приравняли к участникам СВО
13:35
Началась реконструкция теплосетей возле "Удельной"
13:28
Роботы в Петербурге помогут быстрее отвечать на вопросы петербуржцев
13:06
В Приморском районе 13-летняя девочка погибла при падении с 17-го этажа
13:03
Власти подключают ИИ
12:26
В Ленобласти поймали подозреваемого в поджоге дачного дома в деревне Новопятницкое
12:13
Во Всеволожске мужчина на «Волге Сайбер» сбил 14-летнюю девочку
11:46
В Невском районе мужчина жестоко избил звою собутыльницу
11:39
В Калининском районе поймали подозреваемого в краже кошелька у пенсионерки
09:38
Лютеранского пастора депортируют из России
08:19
Кибермошенники активизировались
01:27
«СКА-Нева» одержала трудную победу над «Челнами» со счётом 4:3, матч состоялся в «Хоккейном городе» в присутствии трёх сотен зрителей
19:43
Фиаско волейбольного «Зенита» в 4-м туре Суперлиги: матч с новосибирским «Локомотивом» команда Владимира Алекно проиграла в трёх партиях
18:41
Отечественных разработчиков видеоигр поддержат на государственном уровне
16:58
Его намерения были «благими»
16:35
Крупная победа СКА над «Авангардом» – 4:1 стала пятым подряд поражением «Ястребов» в регулярном чемпионате КХЛ
16:23
В СПб станут производить «Рено»?
16:00
Во Всеволожском районе трассу «Кола» полностью перекроют
12:02
В России могут ужесточить наказание за вовлечение детей в совершение противоправных преступлений
11:58
Telegram будет бороться с противоправным контентом
11:53
В Ломоносовском районе в ДТП пострадали пострадал водитель «Шкоды» и двое несовершеннолетних пассажиров
11:47
В Ленобласти водитель «Лада Ларгус» погиб вылетев в кювет
11:43
На детской площадке во дворе дома по проспекту Маршала Жукова двое мужчин избили подростка
11:37
На проспекте Ветеранов подростки стреляли в девочку на детской площадке из пневматического пистолета
09:25
Вакансий для инвалидов стало больше
09:01
Задолжали по ипотеке
00:33
Триумфом шахматистов и шахматисток Индии завершилась 45-я олимпиада, проходившая в Будапеште.
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Уже 33 мяча забил в этом сезоне Суперлиги разыгрывающий гандбольного «Зенита» Олег Луня, у лидирующего Юлиана Гирика из ЦСКА – 37

Уже 33 мяча забил в этом сезоне Суперлиги разыгрывающий гандбольного «Зенита» Олег Луня, у лидирующего Юлиана Гирика из ЦСКА – 37

0
6
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.spbhandball.ru
Вместе с Луней и Гириком в бомбардирской гонке участвуют Евгений Грибков («Воронеж») и Иван Пасенов («Виктор»).

Олег Луня из «Зенита» сверкает в мужской гандбольной Суперлиге всё ярче, хотя Юлиан Гирик из ЦСКА только что обогнал петербуржца, набросав 6 мячей в победном для ЦСКА матче с «Акбузатом». «Питерец.ру» знает, что «Зенит» продолжил своё победное шествие в сезоне – 2024/2025, обыграв в очередном матче волгоградский «Каустик» со счётом 43:31 (21:18).

Пресс-служба «сине-бело-голубых» справедливо заметила, что если «Зенит» в межсезонье серьёзно усилился, то «Каустик», наоборот, ослаб, лишившись тройки ведущих игроков. Вернулся в состав «Зенита» Максим Попов, но до перерыва команде Дмитрия Торгованова не удалось создать победный задел. В составе «Каустика» выделялся Никита Светлов, за весь матч совершивший 5 точных бросков. Те же 5 мячей забил зенитовец Никита Хмельков, который вместе с Олегом Астрашапкиным солировал в дебюте встречи.

Подавляющего преимущества «Зенит» добился после перерыва: большую роль в этом сыграл показавший 45% надёжности вратарь Дмитрий Кузнецов, совершивший 7 сэйвов. Самым результативным в составе победителей стал Дмитрий Киселёв – 6 мячей. Ложкой дёгтя стало слишком большое, по словам Торгованова, количество пропущенных мячей: главный тренер «Зенита» пообещал поработать над защитой.



Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

16-09-2024, 19:54
Гандбольный «Зенит» уверенно победил астраханское «Динамо» – 33:25, Олег Луня забил 8 мячей
9-09-2024, 01:41
Гандбольный «Зенит» победил «Пермских медведей» со счётом 36:29, Луня забил 11 мячей
4-09-2024, 19:33
Гандбольный «Зенит» вслед за победой в стартовом туре Суперлиги над клубом «СГАУ-Саратов» выиграл у «Акбузата» с разницей «+8»
18-11-2023, 01:00
После поражения гандбольного «Зенита» в Москве от ЦСКА «Зенит – УОР №1» в Санкт-Петербурге выиграл два домашних матча из четырёх
10-11-2023, 22:28
Ганбольный «Зенит» победил «Пермских медведей» со счётом 38:33 в матче SEHA – Gazprom League со счётом 38:33
14-10-2023, 23:10
Гандбольный «Зенит» после трёх побед подряд проиграл ЦСКА – 23:25, блеснули Рудь и Киселёв

Происшествия на дорогах

0
106
Вчера, 12:13
Во Всеволожске мужчина на «Волге Сайбер» сбил 14-летнюю девочку
0
175
24-09-2024, 11:53
В Ломоносовском районе в ДТП пострадали пострадал водитель «Шкоды» и двое несовершеннолетних пассажиров
0
182
24-09-2024, 11:47
В Ленобласти водитель «Лада Ларгус» погиб вылетев в кювет
0
186
23-09-2024, 18:27
В Московском районе «Лексус» сбил двух женщин на пешеходном переходе
Наверх