Уже 33 мяча забил в этом сезоне Суперлиги разыгрывающий гандбольного «Зенита» Олег Луня, у лидирующего Юлиана Гирика из ЦСКА – 37

Олег Луня из «Зенита» сверкает в мужской гандбольной Суперлиге всё ярче, хотя Юлиан Гирик из ЦСКА только что обогнал петербуржца, набросав 6 мячей в победном для ЦСКА матче с «Акбузатом». «Питерец.ру» знает, что «Зенит» продолжил своё победное шествие в сезоне – 2024/2025, обыграв в очередном матче волгоградский «Каустик» со счётом 43:31 (21:18).

Пресс-служба «сине-бело-голубых» справедливо заметила, что если «Зенит» в межсезонье серьёзно усилился, то «Каустик», наоборот, ослаб, лишившись тройки ведущих игроков. Вернулся в состав «Зенита» Максим Попов, но до перерыва команде Дмитрия Торгованова не удалось создать победный задел. В составе «Каустика» выделялся Никита Светлов, за весь матч совершивший 5 точных бросков. Те же 5 мячей забил зенитовец Никита Хмельков, который вместе с Олегом Астрашапкиным солировал в дебюте встречи.

Подавляющего преимущества «Зенит» добился после перерыва: большую роль в этом сыграл показавший 45% надёжности вратарь Дмитрий Кузнецов, совершивший 7 сэйвов. Самым результативным в составе победителей стал Дмитрий Киселёв – 6 мячей. Ложкой дёгтя стало слишком большое, по словам Торгованова, количество пропущенных мячей: главный тренер «Зенита» пообещал поработать над защитой.







