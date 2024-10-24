Баскетбольный «Зенит» победил «Уралмаш» с разницей в 6 очков: самым результативным игроком матча стал уралмашевец Джеремайя Мартин

Те, кто внимательно следит за Единой Лигой ВТБ, должны помнить, сколько зенитовской крови выпил дерзкий «Уралмаш» в сезоне – 2023/2024. «Питерец.ру» напоминает: началось всё с сенсационного домашнего поражения «Зенита» в «регулярке», а в плей-офф уральцы сумели добиться пятого решающего матча.

В отчётном матче команде Хавьера Паскуаля тоже пришлось нелегко, и это видно по итоговому счёту – скромные 78:72 в пользу «сине-бело-голубых» совершенно не напоминают 100:56 в игре с пермской «Пармой». Стартовая пятёрка «Зенита» полностью состояла из американцев – Трент Фрейзер, Ксавьер Мун, Дуэйн Бэкон, Винс Хантер и имеющий формальное ливанское гражданство Омари Спеллмен. «Уралмаш» начал матч с «Зенитом» в ДИВС «Русалочка» сочетанием четырёх легионеров и ветерана Вячеслава Зайцева.

«Зениту» удалось создать небольшой отрыв в первой четверти благодаря попаданиям Муна и вышедшего со скамейки Андрея Воронцевича (в Санкт-Петербурге есть свои баскетбольные ветераны!). Но «Уралмаш» выиграл второй отрезок встречи «+7», и на перерыв команды отправились при счёте 34:33 в пользу «оранжево-зелёных». Напряжённая борьба шла весь матч, но вовремя включивший режим Оладжьювона Хантер сумел склонить чашу весов в пользу петербуржцев.