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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» с трудом обыграл «Енисей» с разницей в 3 очка, хотя Джеремайя Мартин набрал 27 очков

Баскетбольный «Зенит» с трудом обыграл «Енисей» с разницей в 3 очка, хотя Джеремайя Мартин набрал 27 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Самым полезным у «Зенита» стал центровой Винс Хантер, показавший индекс «+30».

Центровой-новичок Винс Хантер наглядно показал свою важность для «сине-бело-голубых» в очень нервном матче с «Енисеем». «Зенит» выиграл со счётом 80:77, чему в огромной степени способствовали умелые защитные действия Хантера в концовке. «Питерец.ру» приводит полную статистику Хантера за этот матч – 19 очков, 5 подборов и 3 блокшота.

У красноярцев на паркете петербургской «Арены» солировал плеймейкер Джеремайя Мартин (на фото). Этот американский защитник набрал 27 очков, при этом попадал только со средней дистанции и со штрафных. По индексу полезности Мартин опередил всех участников матча «Зенита» и «Енисея», набрав «+34»Хантера на 4 балла меньше).

В концовке победу «Зениту» принесли Хантер и Кайл Курич, а вот опытнейший Адриен Моэрман не в первый раз сплоховал, не забив важные штрафные. Курич поделил с Хантером лавры самого результативного игрока петербургского клуба, тоже набрав 19 очков (4 из 10 из-за дуги).

Эта победа стала для команды Хавьера Паскуаля четвёртой за семь матчей регулярного сезона Единой Лиги ВТБ – 2023/2024. Аналогичные зенитовским показатели 4–3 имеют теперь в своём активе «Енисей» и «Самара». Лидирует в Лиге ВТБ столичный ЦСКА, выигравший все семь стартовых поединков.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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