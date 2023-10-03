С провала начал баскетбольный «Зенит» новый сезон Единой Лиги ВТБ: поражения дома от «Уралмаша» не ждали

«Питерец.ру» предполагает, что вопрос перед стартовым для баскетбольного «Зенита» официальным матчей нового сезона стоял так: с каким преимуществом команда Хавьера Паскуаля обыграет клуб-новичок? Итог ошарашил всех: «сине-бело-голубые» проиграли команде из Екатеринбурга со счётом 70:75.

«Зенит» отлично провёл предсезонку: выиграл Кубок Кондрашина и Белова и Суперкубок Единой Лиги ВТБ. Поэтому фиаско в игре с командой Милоша Павичевича видится особенно оглушительным. По горячим следам начали искать виновника: Владимир Гомельский указал на Тома Эртеля, потому что француз испортил несколько важнейших атак «Зенита» в концовке. Статистика основного плеймейкера «Зенита» следующая: Эртель забил только 1 бросок с игры из 6, но при этом раздал партнёрам 15 (!) передач.

10-очковый рубеж в составе «Зенита» перешагнули Боян Дублевич (17), Кайл Курич (16) и Сергей Карасёв. В составе победителей наилучшую результативность показал американский форвард Джавонте Даглас – 22 очка и 9 подборов. Разыгрывающий уральцев Джош Перкинс бросал с игры хуже Эртеля (всего 2 попадания из 13!), но в решающий момент его рука не дрогнула.

5 октября «Зенит» сыграет в Самаре. Следующий оппонент «Зенита» начал чемпионат с победы «+20».