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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» победил УНИКС с разницей в 2 очка, самым результативным игроком матча стал набравший 24 очка Омари Спеллмен

Баскетбольный «Зенит» победил УНИКС с разницей в 2 очка, самым результативным игроком матча стал набравший 24 очка Омари Спеллмен

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Очень старался в игре против своего бывшего клуба казанец Дмитрий Кулагин, у которого 23 очка.

Баскетбольный «Зенит» одержал очень важную победу в регулярном чемпионате Единой Лиги ВТБ. В казанском «Баскет-холле» команда Хавьера Паскуаля превзошла УНИКС, который тренирует экспрессивный Велимир Перасович (на фото). В стартовой пятёрке «Зенита» неожиданно не нашлось места американцу Тренту Фрейзеру, которого заменил Георгий Жбанов. В итоге оба сыграли не лучшим образом – по 4 очка у каждого.

Очень полезно действовал Омари Спеллмен, завершивший матч с отличной статистикой – 24 очка (7 точных средних бросков из 12, а издали форвард-легионер реализовал 3 попытки из 3). Шаткое преимущество «сине-бело-голубых» в 3 очка сменилось рывком УНИКСа во второй четверти, и на большой перерыв команды отправились при счёте 46:39 в пользу казанцев.

В третьей четверти на паркете выделялся Дуэйн Бэйкон, а «Зенит» обеспечил себе перевес в 7 очков перед заключительной десятиминуткой. При поддержке своих трибун УНИКСу было по силам догнать и перегнать «Зенит», но гости сумели выиграть этот матч со счётом 87:84. Самыми результативными у победителей стали Спеллмен (24 очка) и Бэйкон (22 очка). Дмитрий Кулагин набрал 23 очка.

«Питерец.ру» напоминает, что следующим соперником «Зенита» 3 октября станет «Парма».

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