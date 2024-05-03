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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» с огромным трудом прошёл «Уралмаш» в первом раунде плей-офф Единой Лиги ВТБ и теперь сыграет с ЦСКА

Баскетбольный «Зенит» с огромным трудом прошёл «Уралмаш» в первом раунде плей-офф Единой Лиги ВТБ и теперь сыграет с ЦСКА

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
bc-zenit.com
Потеря мяча Тома Эртелем в овертайме едва не привела к овертайму с непредсказуемыми последствиями.

Не без везения выиграл баскетбольный «Зенит» пятый матч серии плей-офф с екатеринбургским «Уралмашем»: счёт говорит сам за себя – 86:83. Главные события развернулись в концовке, центральной фигурой которой стал дирижер атак «Зенита» Тома Эртель. Французский разыгрывающий сначала забил в проходе, сделав счёт 86:81 за минуту до завершения четвёртой четверти.

Любители баскетбола хорошо знают: минута – это по одной атаке у каждой из команд. Тайрэлл Нэльсон ответил точным средним броском, и преимущество команды Хавьера Паскуаля сократилось до трёх очков. Вот здесь сплоховал Эртель, самонадеянно пустившийся в обыгрыш «большого» гостей Октавиуса Эллиса. Американский центровой «Уралмаша» технично выбил мяч у Эртеля на ведении, дав своей команде прекрасный шанс добиться овертайма. На счастье петербуржцев гости не сумели организовать чёткую атаку с дальним попаданием, и более четырёх тысяч зрителей, собравшихся на «Арене» выдохнули: «Зенит» выиграл и матч, и серию (3–2). Самым результативным игроком матча стал Эллис (26 очков и «+34» полезности).

«Питерец.ру» приводит послематчевый комментарий Паскуаля о предстоящем полуфинале с ЦСКА:

«Это будет долгая серия, как минимум четыре матча, а может быть, и все семь».


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