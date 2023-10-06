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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» на выезде обыграл «Самару» в Лиге ВТБ со счётом 84:76, Винс Хантер – 12 очков и 8 подборов

Баскетбольный «Зенит» на выезде обыграл «Самару» в Лиге ВТБ со счётом 84:76, Винс Хантер – 12 очков и 8 подборов

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Джастин Робертсон (на фото) стал самым результативным игроком встречи, набрав 21 очко.

Несмотря на высокую результативность своего плеймейкера Джастина Робертсона, «Самара» не смогла на равных конкурировать с «Зенитом» в заключительной четверти и проиграла домашний матч с разницей в 8 очков. При этом свои непосредственные обязанности по организации игры набравший 21 очко Робертсон выполнял плохо – всего 3 передачи партнёрам при таком же количестве потерь. Его коллега по амплуа – сербский разыгрывающий Никола Ребич – к своим 17 очкам приплюсовал сразу 6 передач.

Лавры полезнейшего игрока в составе «сине-бело-голубых» на этот раз поделили между собой форвард Сергей Карасёв и центровой-новичок петербургского клуба Винс Хантер – по «+18» соответствующего индекса. Карасёв за 21:38 на паркете дворца спорта имени Владимира Высоцкого набрал 12 очков (3 точных дальних броска из 5) и сделал 5 подборов. Перешедший в «Зенит» из УНИКСа Хантер набирал свои 12 очков средними бросками и точными штрафными (6 из 7 попаданий с линии). Достойно сыграл и Тома Эртель – 13 очков и 6 передач значились в активе французской звезды «Зенита» к финальной сирене.

«Питерец.ру» обращает внимание, что совсем скоро состоится важнейший матч «Зенита» и ЦСКА: 8 октября эти команды начнут выяснение отношений в 16:00.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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