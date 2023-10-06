Баскетбольный «Зенит» на выезде обыграл «Самару» в Лиге ВТБ со счётом 84:76, Винс Хантер – 12 очков и 8 подборов

Несмотря на высокую результативность своего плеймейкера Джастина Робертсона, «Самара» не смогла на равных конкурировать с «Зенитом» в заключительной четверти и проиграла домашний матч с разницей в 8 очков. При этом свои непосредственные обязанности по организации игры набравший 21 очко Робертсон выполнял плохо – всего 3 передачи партнёрам при таком же количестве потерь. Его коллега по амплуа – сербский разыгрывающий Никола Ребич – к своим 17 очкам приплюсовал сразу 6 передач.

Лавры полезнейшего игрока в составе «сине-бело-голубых» на этот раз поделили между собой форвард Сергей Карасёв и центровой-новичок петербургского клуба Винс Хантер – по «+18» соответствующего индекса. Карасёв за 21:38 на паркете дворца спорта имени Владимира Высоцкого набрал 12 очков (3 точных дальних броска из 5) и сделал 5 подборов. Перешедший в «Зенит» из УНИКСа Хантер набирал свои 12 очков средними бросками и точными штрафными (6 из 7 попаданий с линии). Достойно сыграл и Тома Эртель – 13 очков и 6 передач значились в активе французской звезды «Зенита» к финальной сирене.