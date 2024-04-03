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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» после победы над ЦСКА выиграл и у «Енисея»

Баскетбольный «Зенит» после победы над ЦСКА выиграл и у «Енисея»

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
bc-zenit.com
Появились слухи об уходе из «Зенита» Хавьера Паскуаля (на фото), но об этом – в следующий раз. 

«Питерец.ру» не так много уделял внимания баскетбольному «Зениту», а зря – чемпионат Единой Лиги ВТБ дарит зрителям немало интересных матчей. Вот и «сине-бело-голубые» после победы над «Пармой» доигрались с «Енисеем» до овертайма, в котором команде Хавьера Паскуаля удалось победить со счётом 98:91. Трент Фрейзер набрал в игре с красноярцами 23 очка.

После этого «Зенит» уступил в напряжённом матче УНИКСу (счёт – 90:91, лучшими в составе казанцев стали Ненад Димитриевич и Джален Рейнольдс). Однако во встрече с московским ЦСКА уже «Зенит» буквально вырвал победу с минимальной разницей – 92:91. В поединке с московскими армейцами самым полезным с индексом «+30» стал центровой «Зенита» Винс Хантер.

Визит в Красноярск 31 марта принёс петербургскому клубу уверенную победу с разницей в 19 очков. После равной первой четверти «Зенит» выиграл второй отрезок матча со счётом 34:27. А в третьей четверти «Енисей» набрал всего 12 очков, после чего исход стал ясен – 98:79 «Зенита». Самым результативным в составе победителей стал Фрейзер (30 очков), Адриен Моэрман набрал 20 очков. У «Енисея» 10-очковый рубеж преодолели три заокеанских легионера – Ксавьер Ратен-Мэйс (23 очка), Джеремайя Марин (19 очков) и Бо Бич (18 очков). 

Все по теме: баскетбол БК «Зенит»
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