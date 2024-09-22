Баскетбольный «Зенит» начал новый сезон, огорчив своего бывшего тренера Василия Карасёва – 103:75 в матче с МБА

Вот и стартовал новый сезон Единой Лиги ВТБ: для «Зенита» Хавьера Паскуаля первым соперником стал столичный клуб МБА, который тренирует Василий Карасёв. «Питерец.ру» напоминает, что именно Карасёв-старший (его сын сейчас является капитаном «Зенита») вместе с подмосковным «Триумфом» в своё время перебрался в город на Неве, с чего и началась история будущего чемпиона Лиги ВТБ сезона – 2021/2022.

Стартовая пятёрка «Зенита» на этот раз сплошь состояла из легионеров: Трент Фрейзер, Ксавьер Мун, Дуэйн Бэйкон, Омари Спеллмен и Винс Хантер. Хозяева паркета совершили стартовый рывок 7:0, однако первая четверть завершилась со скромным преимуществом петербуржцев (22:18). Алекс Пойтресс ярко вошёл в игру во втором отрезке встречи, но до большого перерыва МБА удавалось не отпускать фаворита вперёд.

Всё решила третья четверть, выигранная «Зенитом» с преимуществом в 20 очков. В атаке солировали Мун, Хантер и Бэйкон, а тайм-ауты Карасёва изменений в ход борьбы не внесли. Заключительная четверть стала едва ли не формальностью, поскольку перевес «Зенита» в счёте только вырос, составив в итоге 28 очков. Самым результативным у победителей стал Бэйкон (21 очко), 14 очков набрал Мун. В составе МБА 16 очков – у Андрея Зубкова.



