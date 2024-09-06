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Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» в полуфинале Кубка Кондрашина и Белова победил московский клуб МБА-МАИ с разницей в 9 очков

Баскетбольный «Зенит» в полуфинале Кубка Кондрашина и Белова победил московский клуб МБА-МАИ с разницей в 9 очков

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
bc-zenit.com
Счёт матча – 80:71 в пользу петербуржцев, в составе которых 18 очков набрал Винс Хантер.

Всё ближе начало нового сезона Единой Лиги ВТБ, поэтому к участию баскетбольного «Зенита» в Кубке Владимира Кондрашина и Александра Белова приковано особое внимание. «Питерец.ру» заметил отсутствие в составе «сине-бело-голубых» одного из новичков: Дуэйн Уэйд Бэйкон на паркете так и не появился.

«Зенит» выиграл полуфинальный матч предсезонного турнира у столичного клуба МБА-МАИ со счётом 80:71, создав хороший задел уже в стартовой четверти («+8»). Хавьер Паскуаль выпустил следующую стартовую пятёрку: Трент Фрейзер, Георгий Жбанов, Ксавьер Мун, Омари Спеллмен и Винс Хантер. Именно Хантер в итоге стал самым результативным в составе победителей, набрав 18 очков (8 точных бросков из 11 с игры).

Вышедший со скамейки Алекс Пойтресс набрал 13 очков, рубеж в 10 очков в составе победителей преодолели Спеллмен и Мун (по 11). А вот Фрейзер игру провалил: почти за 24 минуты на паркете – НОЛЬ очков (4 неточных броска). Сергей Карасёв за 21 минуту и 20 секунд игрового времени наскрёб 5 очков, забив при этом очень важный трёхочковый. Обогативший состав «Зенита» своим опытом 37-летний Андрей Воронцевич смотрелся достойно – 8 очков и 4 подбора.

В составе МБА-МАИ старались Андрей Зубков (15 очков) и Евгений Воронов (12 очков).

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