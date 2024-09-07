Баскетбольный «Зенит» победил УНИКС и в четвёртый раз стал обладателем Кубка Кондрашина и Белова: счёт – 63:50

Букмекеры назвали бы весьма скромный счёт финала предсезонного турнира Кубок Кондрашина и Белова «низовым»: победившая команда («Зенит») набрала 63 очка, а проигравшая (УНИКС) – и вовсе 50. Главный тренер «сине-бело-голубых» Хавьер Паскуаль отправил на паркет с первых секунд такую стартовую пятёрку: Трент Фрейзер, Ксавьер Мун, Сергей Карасёв, Омари Спеллмен и ранее игравший за УНИКС Винс Хантер.

Принял участие в этом матче и дебютант «Зенита» Дуэйн Бэйкон, не игравший в полуфинале с МБА-МАИ. До большого перерыва шла совершенно равная игра, в которой защита превалировала над атакой. В составе «Зенита» на этом отрезке встречи выделялись набравшие по 6 очков Хантер и 115-килограммовый Спеллмен.

Лишь в четвёртой четверти петербуржцы сумели создать решающий отрыв: началось всё с дальнего броска Муна и и попадания Хантера со средней дистанции. Неожиданно для казанцев разнице достигла «-15», что предрешило исход встречи: четвёртая в истории «Зенита» победа в Кубке Кондрашина и Белова.

В составе победителей три баскетболиста перешагнули психологически важную отметку в 10 очков – это Мун (13), Хантер (12) и Спеллмен (11). Самым ценным игроком турнира стал Хантер, а Карасёв и Мун попали в символическую пятёрку.







