ента новостей

15:25
Баскетбольный «Зенит» победил УНИКС и в четвёртый раз стал обладателем Кубка Кондрашина и Белова: счёт – 63:50
15:07
Петербургским росгвардейцам, отличившимся в ходе СВО и при обеспечении безопасности в городе, вручил награды командующий СЗО Росгвардии
14:33
В садоводстве под Агалатово мужчина разбился на квадроцикле
14:21
На Богатырском проспекте иномарка сбила 10-летнего мальчика на самокате
11:30
Водители активно выезжали на «встречку»
10:40
Петербурженку обманули на 20 тыс. долларов
09:50
Закупаются к школе на Ozon и WB
09:14
В первый день проголосовало более 600 тысяч
01:40
Игровой день 6 сентября в КХЛ: Шарипзянов мстит «Нефтехимику», суперассистент Гутик и новый снайпер «Куньлуня» Якупов
21:53
Петербургский гроссмейстер Евгений Левин белыми проиграл на финише «Кубка Группы Магнезит» москвичу Владимиру Захарцову, который и стал победителем этого шахматного турнира
19:29
Петербургское хоккейное «Динамо» стартовало в новом сезоне ВХЛ с победы над клубом «Олимпия» из Кирово-Чепецка, счёт – 3:1
16:59
В Петербурге КАМАЗ столкнулся с электричкой
14:58
Кибермошенники вывели за границу более 350 млрд рублей за три года
14:56
Лидер петербургских единороссов проголосовал за развитие Петербурга
12:39
Герценовский университет готовит к выпуску уникальное издание «Блокадная педагогика»
12:26
Мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Штормовая чайка»
12:23
В Ленобласти возле Осьмино «Лада» насмерть сбила пожилого мужчину
12:13
Во Всеволожске иномарка сбила 10-летнего мальчика
12:09
В деревне Вартемяги «Хавал М6» насмерть сбил лежащего на дороге пенсионера
10:15
Достижим ли бюджет в 2 триллиона?
10:10
В Кировске поймали стрелка из пневматики
10:06
В Красногвардейском районе задержали иностранку, подозреваемую в умышленном поджоге
09:56
В Петербурге поймали поджигателя окон квартиры на улице Ткачей
09:50
В ЖКХ проблема с кадрами
09:42
В Пушкине задержали стрелка из сигнального пистолета
09:32
В Приморском районе девочки-подростки напали на сверстницу
09:08
Торговле с Китаем будут обучать в вузе
08:45
Инвестиции в IT-сектор выросли
03:12
Баскетбольный «Зенит» в полуфинале Кубка Кондрашина и Белова победил московский клуб МБА-МАИ с разницей в 9 очков
22:16
Победительницей шахматного турнира «Саткинская осень – 2024» стала Маргарита Потапова, петербурженка Татьяна Гетьман после выигранной партии на финише стала второй, Марина Корнева – третья
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Спорт » Баскетбольный «Зенит» победил УНИКС и в четвёртый раз стал обладателем Кубка Кондрашина и Белова: счёт – 63:50

Баскетбольный «Зенит» победил УНИКС и в четвёртый раз стал обладателем Кубка Кондрашина и Белова: счёт – 63:50

0
45
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
bc-zenit.com
13 очков набрал новичок петербургского клуба Ксавьер Мун.

Букмекеры назвали бы весьма скромный счёт финала предсезонного турнира Кубок Кондрашина и Белова «низовым»: победившая команда («Зенит») набрала 63 очка, а проигравшая (УНИКС) – и вовсе 50. Главный тренер «сине-бело-голубых» Хавьер Паскуаль отправил на паркет с первых секунд такую стартовую пятёрку: Трент Фрейзер, Ксавьер Мун, Сергей Карасёв, Омари Спеллмен и ранее игравший за УНИКС Винс Хантер.

Принял участие в этом матче и дебютант «Зенита» Дуэйн Бэйкон, не игравший в полуфинале с МБА-МАИ. До большого перерыва шла совершенно равная игра, в которой защита превалировала над атакой. В составе «Зенита» на этом отрезке встречи выделялись набравшие по 6 очков Хантер и 115-килограммовый Спеллмен.

Лишь в четвёртой четверти петербуржцы сумели создать решающий отрыв: началось всё с дальнего броска Муна и и попадания Хантера со средней дистанции. Неожиданно для казанцев разнице достигла «-15», что предрешило исход встречи: четвёртая в истории «Зенита» победа в Кубке Кондрашина и Белова.

В составе победителей три баскетболиста перешагнули психологически важную отметку в 10 очков – это Мун (13), Хантер (12) и Спеллмен (11). Самым ценным игроком турнира стал Хантер, а Карасёв и Мун попали в символическую пятёрку.



Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

Вчера, 03:12
Баскетбольный «Зенит» в полуфинале Кубка Кондрашина и Белова победил московский клуб МБА-МАИ с разницей в 9 очков
17-09-2023, 02:38
«Зенит» победил УНИКС в финале «Кубка Кондрашина и Белова» со счётом 82:77, третье место – у «Пари НН»
16-09-2023, 02:50
Баскетбольный «Зенит» выиграл у МБА полуфинал «Кубка Кондрашина и Белова» со счётом «+15» и сыграет с УНИКСом в финале
31-08-2024, 20:24
Баскетбольный «Зенит» выиграл второй контрольный матч у турецкого «Эрокспора» на тренировочном сборе в Анталье
3-04-2024, 18:00
Баскетбольный «Зенит» после победы над ЦСКА выиграл и у «Енисея»
20-01-2024, 22:44
Баскетбольный «Зенит» поражением от УНИКСа в Казани продолжил неудачную серию с другими топ-клубами Единой Лиги ВТБ

Происшествия на дорогах

0
47
Сегодня, 14:33
В садоводстве под Агалатово мужчина разбился на квадроцикле
0
124
Вчера, 16:59
В Петербурге КАМАЗ столкнулся с электричкой
0
105
Вчера, 12:23
В Ленобласти возле Осьмино «Лада» насмерть сбила пожилого мужчину
0
147
Вчера, 12:13
Во Всеволожске иномарка сбила 10-летнего мальчика
Наверх