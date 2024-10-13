ВХЛ: «СКА-Нева» в овертайме выиграла у «Южного Урала», а для петербургского хоккейного «Динамо» поражение от «Челмета» стало уже третьим подряд

«Питерец.ру» удивлён решению составителей календаря ВХЛ поставить два матча клубов из города на Неве на один день (динамовцы начали раньше). «Снова не хватило полшага» – так озаглавлен материал о поражении петербургских динамовцев от «Челмета» в овертайме. Коллектив Игоря Гришина перед воскресным матчем впервые в сезоне – 2024/2025 потерпел два поражения подряд (крупное – от «Магнитки» и по буллитам – от «Южного Урала»).

В игре с «Челметом» петербуржцы дважды выходили вперёд после точных бросков Юрия Ушакова и Антона Косолапова, но гости дважды отыгрывались. Удаление в дополнительное время стоило динамовцам поражения со итоговым счётом 2:3ОТ. В турнирной таблице ВХЛ петербургское «Динамо» удерживает вторую строчку, набрав за 14 игр 23 очка (у победившего кирово-чепецкую «Олимпию» воскресенского «Химика» – на очко меньше). Лидирует в ВХЛ московская «Звезда», у которой 25 очков после победы в овертайме над клубом «Горняк-УГМК».

Удачнее динамовцев провела свой московский матч «СКА-Нева». Ведя 4:0 к экватору встречи с «Южным Уралом» (забили в составе невчан Егор Шеховцов, Кирилл Танков, Арслан Яруллин и Михаил Кабат), команда Николая Воеводина расслабилась и трижды пропустила. Итог – 4:3 в пользу «СКА-Невы».