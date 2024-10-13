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Питерец.ру » Спорт » ВХЛ: «СКА-Нева» в овертайме выиграла у «Южного Урала», а для петербургского хоккейного «Динамо» поражение от «Челмета» стало уже третьим подряд

ВХЛ: «СКА-Нева» в овертайме выиграла у «Южного Урала», а для петербургского хоккейного «Динамо» поражение от «Челмета» стало уже третьим подряд

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Петербургские динамовцы в матче с челябинцами тоже доигрались до дополнительного времени.

«Питерец.ру» удивлён решению составителей календаря ВХЛ поставить два матча клубов из города на Неве на один день (динамовцы начали раньше). «Снова не хватило полшага» – так озаглавлен материал о поражении петербургских динамовцев от «Челмета» в овертайме. Коллектив Игоря Гришина перед воскресным матчем впервые в сезоне – 2024/2025 потерпел два поражения подряд (крупное – от «Магнитки» и по буллитам – от «Южного Урала»).

В игре с «Челметом» петербуржцы дважды выходили вперёд после точных бросков Юрия Ушакова и Антона Косолапова, но гости дважды отыгрывались. Удаление в дополнительное время стоило динамовцам поражения со итоговым счётом 2:3ОТ. В турнирной таблице ВХЛ петербургское «Динамо» удерживает вторую строчку, набрав за 14 игр 23 очка (у победившего кирово-чепецкую «Олимпию» воскресенского «Химика» – на очко меньше). Лидирует в ВХЛ московская «Звезда», у которой 25 очков после победы в овертайме над клубом «Горняк-УГМК».

Удачнее динамовцев провела свой московский матч «СКА-Нева». Ведя 4:0 к экватору встречи с «Южным Уралом» (забили в составе невчан Егор Шеховцов, Кирилл Танков, Арслан Яруллин и Михаил Кабат), команда Николая Воеводина расслабилась и трижды пропустила. Итог – 4:3 в пользу «СКА-Невы».

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