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Питерец.ру » Спорт » «СКА-Нева» с минимальным счётом обыграла «Южный Урал» в пятом матче серии плей-офф ВХЛ: решающую шайбу забросил Танков после удаления Зимина

«СКА-Нева» с минимальным счётом обыграла «Южный Урал» в пятом матче серии плей-офф ВХЛ: решающую шайбу забросил Танков после удаления Зимина

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Тем временем определились уже два участника второго раунда плей-офф.

Поскольку выступающее в ВХЛ «Динамо» из города на Неве уже вылетело из плей-офф, «Питерец.ру» желает «СКА-Неве» преодолеть барьер первого раунда. Пока команда Николая Воеводина ближе к победе в серии, чем «Южный Урал» из Орска: петербуржцы сумели выиграть пятый матч серии и повели в ней 3–2.

Интересный первый период не принёс зрителям в «Хоккейном городе» заброшенных шайб. «Невчане» сумели открыть счёт на 29-й минуте, когда Михаил Кабат отличился с передач Егора Зеленова и Давида Мамаладзе. Сайт «СКА-Невы» назвал шайбу Кабата «чудом», и очень хорошо, что чудо это произошло в столь нужный момент.

В третьем периоде «Южный Урал» сравнял счёт, когда забил Сафонов, однако овертайма не случилось. Роковым для гостей стало удаление Никиты Зимина за игру высоко поднятой клюшкой: «СКА-Нева» усилиями Кирилла Танкова реализовала «лишнего» и выиграла этот матч – 2:1. Теперь команды переместятся в Орск, где 4 марта состоится шестой матч, который может завершить серию в пользу «СКА-Невы».

Стали известны ещё два четвертьфиналиста: в компанию к «Нефтянику» попали «Рубин» и АКМ. Тюменцы в пяти матчах разобрались с

«Норильском», а тульский клуб справился с «Торосом» (здесь счёт тоже 4–1). «Молот» проигрывает «Соколу» 2–3.

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