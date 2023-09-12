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Питерец.ру » Спорт » Петербургское хоккейное «Динамо» потерпело самое крупное поражение в сезоне – 2023/2024, проиграв клубу АКМ из Тульском области со счётом 0:4

Петербургское хоккейное «Динамо» потерпело самое крупное поражение в сезоне – 2023/2024, проиграв клубу АКМ из Тульском области со счётом 0:4

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
При этом команда Ярослава Люзенкова второй матч подряд не может забить!

После 0:3 от тюменского «Рубина» петербургское «Динамо» получило ещё более сильную оплеуху, проиграв на своём льду тульскому АКМ со счётом 0:4. Да, это самое крупное поражение «Динамо» (Санкт-Петербург) в этом сезоне, но «Питерец.ру» утешается тем, что сезон только начался – коллектив Ярослава Люзенкова сыграл только 4 матча.

АКМ удалось бодро начать сезон: после поражения в овертайме от воскресенского «Химика» (2:3) туляки одержали две победы – с тем же счётом 3:2 над клубом «Рязань-ВДВ» и над «СКА-Невой» (4:2). Это позволяет назвать АКМ (расшифровывается как «Академия Михайлова») претендентом на Кубок Петрова в сезоне – 2023/2024.

Самый известный игрок в составе АКМ Александр Комаристый стал соавтором первой шайбы гостей на 23-й минуте, когда Аноп открыл счёт. А вскоре Низовкин сделал дубль, доведя счёт до крупного – 0:3. Все попытки динамовцев «размочить» счёт в заключительной двадцатиминутке успеха не имели: туляк Аноп сделал дубль и установил итоговый разгромный счёт – 4:0 в пользу АКМ.

После двух подряд крупных поражений петербургские динамовцы занимают промежуточное 15-е место в таблице чемпионата ВХЛ – «Кубка Шёлкового пути». Впереди у команды Люзенкова – долгая выездная серия.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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