Подъём петербургского хоккейного «Динамо» при Владимире Крикунове – четыре победы подряд в матчах чемпионата ВХЛ

«Питерец.ру» заметил серьёзное улучшение позиций хоккейного клуба «Динамо» в таблице первенства ВХЛ – «Кубка Шёлкового Пути». Петербуржцы выиграли четыре матча подряд и наконец-то внедрились в зону плей-офф: сейчас коллектив Владимира Крикунова занимает 15-е место, набрав 38 очков за 33 тура. После разгрома «Молота» (6:2) и «футбольной» победы в овертайме над «Торосом» (1:0) динамовцы провели ещё два матча, оба из которых сумели выиграть.

Визит в Набережные Челны подарил зрителям интересный хоккей – 6 шайб в основное время, а вот в овертайме ни одной из команд забить не удалось. Челнинцы быстро выгли вперёд усилиями Михайлова, но Шарифьянов сравнял счёт незадолго до перерыва. Второй период завершился со счётом 2:1 в пользу петербургского клуба, в составе которого отличились Нечаев и Сараев. Хозяева смогли избежать проигрыша в основное время, поразив ворота Моторыгина в контратаке, а в серии буллитов победу «Динамо» принёс Буруянов.

Следующим соперником динамовцев стал казанский «Барс», и эту встречу команда Крикунова тоже выиграла, но уже в основное время. Счёт – 2:1 в пользу «Динамо», шайбы забросили Ханин и Михасёнок.

Именно с «Барсом» сыграет сегодня «СКА-Нева», занимающая шестую строчку в таблице.



