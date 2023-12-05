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Питерец.ру » Спорт » Подъём петербургского хоккейного «Динамо» при Владимире Крикунове – четыре победы подряд в матчах чемпионата ВХЛ

Подъём петербургского хоккейного «Динамо» при Владимире Крикунове – четыре победы подряд в матчах чемпионата ВХЛ

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
dynamo-spb.com
Сегодня вечером петербургские динамовцы попытаются обыграть самарский клуб ЦСК ВВС.

«Питерец.ру» заметил серьёзное улучшение позиций хоккейного клуба «Динамо» в таблице первенства ВХЛ – «Кубка Шёлкового Пути». Петербуржцы выиграли четыре матча подряд и наконец-то внедрились в зону плей-офф: сейчас коллектив Владимира Крикунова занимает 15-е место, набрав 38 очков за 33 тура. После разгрома «Молота» (6:2) и «футбольной» победы в овертайме над «Торосом» (1:0) динамовцы провели ещё два матча, оба из которых сумели выиграть.

Визит в Набережные Челны подарил зрителям интересный хоккей – 6 шайб в основное время, а вот в овертайме ни одной из команд забить не удалось. Челнинцы быстро выгли вперёд усилиями Михайлова, но Шарифьянов сравнял счёт незадолго до перерыва. Второй период завершился со счётом 2:1 в пользу петербургского клуба, в составе которого отличились Нечаев и Сараев. Хозяева смогли избежать проигрыша в основное время, поразив ворота Моторыгина в контратаке, а в серии буллитов победу «Динамо» принёс Буруянов.

Следующим соперником динамовцев стал казанский «Барс», и эту встречу команда Крикунова тоже выиграла, но уже в основное время. Счёт – 2:1 в пользу «Динамо», шайбы забросили Ханин и Михасёнок.

Именно с «Барсом» сыграет сегодня «СКА-Нева», занимающая шестую строчку в таблице.


Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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