После унизительных 1:7 от «Южного Урала» петербургское хоккейное «Динамо» получило 3:7 в матче с «Челметом»

После проигранного «СКА-Неве» петербургского дерби динамовцы из города на Неве потерпели два разгромных поражения в очередных матчах первенства ВХЛ. 5 октября коллектив Ярослава Люзенкова проиграл первый период матча с орским «Южным Уралом» с фантастическим счётом 0:6. Гости «Юбилейного» открыли счёт уже на ДЕВЯТОЙ секунде, к началу второй минуты динамовцы «летели» уже 0:2, а на первый перерыв ушли, не веря глазам своим при взгляде на табло – 0:6! Орская атака вдоволь покуражилась над обороной хозяев льда – не помогло и жонглирование вратарями: Моторыгин вроде бы уступил место Сапожникову, но был брошен в бой снова. Безрадостный итог матча с «Южным Уралом» – 1:7.

Но и в поединке с «Челметом» особых улучшений не случилось, хотя на этот раз «Динамо» проиграло с разницей «всего лишь» в четыре шайбы, а не в шесть. «Питерец.ру» отмечает возвращение в строй опытного динамовского защитника Сергея Терещенко, который даже отметился ассистентским баллом в матче с «Челметом». Терещенко на 42-й минуте помог Степану Санникову реализовать большинство при счёте 2:6. Но «Челмет» сумел усилиями Шолохова ответить хозяевам льда той же монетой, итог – 7:3 в пользу челябинцев. В понедельник – матч с «Горняком-УГМК».