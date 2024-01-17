В своём 46-м матче чемпионата ВХЛ – 2023/2024 петербургское хоккейное «Динамо» разгромило «Южный Урал»

«Питерец.ру» заметил, что петербургский хоккейный клуб «Динамо» выиграл второй матч подряд со счётом 4:1, на этот раз – у «Южного Урала» в гостях. До матча с динамовцами орский клуб дважды выиграл в «регулярке»: с одинаковым счётом 2:1 были повержены «Челмет» и «СКА-Нева». Но против команды Владимира Крикунова аргументов у «Южного Урала» не нашлось.

В матче в Орске 16 января динамовцы уже на 6-й минуте пробили Кузмаула, когда Кирилл Беляев открыл счёт с переда Егора Сердюка и Ивана Петракова. Правда, хозяевам льда удалось на 17-й минуте уравнять ситуацию, когда Иннокентий Рыбин и Даниил Степанов помогли отличиться Никите Зимину. Но больше Сергей Белов пропускать не захотел, а вот в ворота «Южного Урала» влетели ещё три шайбы.

Макар Ханин с передач Владимира Михасёнка и Сергея Артемьева вывел гостей вперёд во втором периоде, а на 35-й минуте забил уже Михасёнок с точного паса Ханина – 3:1 в пользу «Динамо». В хоккее преимущество в две шайбы, когда играть ещё целый период, не является фатальным, но динамовцы продержались вплоть до завершения основного времени, когда разыгравшийся Михасёнок зажёг на орском табло итоговые 4:1 в пользу команды Крикунова.

Победа позволила «Динамо» набрать 59 очков.