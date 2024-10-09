ВХЛ: петербургское «Динамо» со счётом 1:4 проиграло «Магнитке», ворота которой защищал Джелал-ад-Дин Амирбеков

Вот и закончилась победная серия петербургского хоккейного «Динамо» в первенстве ВХЛ, продолжавшаяся шесть матчей («Питерец.ру» освещал эти успехи команды Игоря Гришина, включая победу в Норильске со счётом 8:2). В игре с «Магниткой», проходившей сегодня в «Юбилейном», у гостей нашёлся «джокер» – казахстанский голкипер Джелал-ад-Дин Амирбеков. Названный явно в честь героя сопротивления Чингисхану вратарь «Магнитки» отразил 48 бросков динамовцев из города на Неве и удостоился комплимента от главного тренера проигравшей команды: Гришин назвал игру гостей в обороне «неплохой».

В турнирной таблице «регулярки» команды разделяла пропасть: «Динамо» и после сегодняшнего фиаско со счётом 1:4 (единственную шайбу в составе петербуржцев забросил Максим Салахов, отметив свой пятисотый матч в ВХЛ) продолжает занимать второе место. А «Магнитка» даже после крупной победы в Санкт-Петербурге располагается в районе 25-го места.

Решили исход встречи две шайбы магнитогорцев во втором периоде: сначала Михаил Грасс переиграл Никиту Богданова с пятачка, затем Игорь Козячий сделал счёт 3:1 в пользу гостей. Итоговые 4:1 загорелись на табло «Юбилейного» после попадания Иннокентия Рыбина в пустые ворота динамовцев в концовке матча.