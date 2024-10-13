Оба петербургских клуба, выступающих в ВХЛ, синхронно проиграли свои матчи 11 октября: «Динамо» по буллитам уступило «Южному Уралу», «СКА-Нева» дома не смогла сдержать «Магнитку»

«Магнитка» вслед за петербургским «Динамо» одолела и второй клуб из ВХЛ, представляющий Северную столицу – «СКА-Неву». Невчане принимали магнитогорцев в «Хоккейном городе», на трибунах которого матч наблюдали почти полтысячи зрителей. Никита Дишковский с передач Владимира Барабанова и Михаила Кабата вывел команду Николая Воеводина вперёд на 11-й минуте, после чего у хозяев льда начались неприятности.

Во втором периоде сначала Михаил Грасс сравнял счёт, а вскоре Артём Кузякин вывел «Магнитку» вперёд. В третьем отрезке встречи тот же Грасс поучаствовал в реализации большинства, и гости смогли сохранить счёт 3:1 в свою пользу до финальной сирены. «Питерец.ру» видит, что набравшая 18 очков «СКА-Нева» сейчас занимает 8-е место в турнирной таблице (у клуба «Рязань-ВДВ» те же 18 очков, но на матч больше).

Петербургские динамовцы после крупного поражения от той же «Магнитки» были близки к фиаско в основное время и в игре с «Южным Уралом». Орчане повели в счёте в концовке третьего периода после шайбы Мингалеева, но Максим Жабреев спас «Динамо», поразив ворота гостей за 49 секунд до сирены. Овертайм победителя не выявил, а в серии буллитов больше повезло «Южному Уралу» – 3:2Б в пользу команды Владислава Отмахова.