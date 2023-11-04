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Питерец.ру » Спорт » Петербургское хоккейное «Динамо» отыгралось с 0:3 в матче с альметьевским «Нефтяником», но проиграло по буллитам, а «СКА-Нева» в овертайме одолела ЦСК ВВС

Петербургское хоккейное «Динамо» отыгралось с 0:3 в матче с альметьевским «Нефтяником», но проиграло по буллитам, а «СКА-Нева» в овертайме одолела ЦСК ВВС

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
dynamo-spb.com
Обеим петербургским командам в чемпионате ВХЛ основного времени не хватило.

«Питерец.ру» заметил, что петербургский хоккейный клуб «Динамо» начал проигрывать в регулярном чемпионате ВХЛ по буллитам – вторую игру подряд. В первый день ноября динамовцы из города на Неве именно в серии штрафных бросков проиграли в Самаре, а на этот раз удачливее оказался «Нефтяник» из Альметьевска.

Однако матч с клубом из Татарстана складывался так, что овертайм и буллиты можно назвать достижением. Ведь к 37-й минуте петербургское «Динамо» буквально «горело» со счётом 0:3 после шайб Мокина, Гизатуллина и Цуканова. «Камбэк» динамовцев начался реализации большинства Шарифьяновым на 46-й минуте, после чего дубль сделал Косолапов. В овертайме отлично проявил себя динамовский вратарь Сергей Белов, однако в серии буллитов повезло «Нефтянику». Команда из Альметьевска в отличие от «Динамо» находится в зоне плей-офф. А вот динамовцам надо догонять и перегонять несколько команд, чтобы взобраться хотя бы на 16-е место, которое сейчас занимает «Норильск».

«СКА-Нева» смогла в дополнительное время обыграть ЦСК ВВС (5:4ОТ). Дубль в составе «невчан» сделал Мельниченко, а победную шайбу в ворота Сартакова забросил в овертайме Демидов. «СКА-Нева» набрала 30 очков, столько же – у «Бурана» и «Южного Урала».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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