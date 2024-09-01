Бачинский и Кухарчук стали авторами голов «Ленинградца» в ворота ивановского «Текстильщика» в победном для команды Максима Астафьева матче 7-го тура Второй лиги

«Ленинградец» победил в 7-м туре первенства второй лиги, но коллектив Максима Астафьева находится вне первой тройки. Тренерский штаб команды из Ленобласти остановился на следующем стартовом сочетании: вратарь – Смирнов, полевые игроки – Каптилов, Кудрявцев, Николаев, Козлов, Яковлев, Суханов, Горелишвили, Песегов, Барков, Бачинский. Последнему очень хотелось забить своему бывшему клубу, что Максиму в итоге удалось сделать на 68-й минуте.

До гола Бачинского во втором тайме упустили возможность открыть счёт тот же Бачинский и игроки «Текстильщика» Азаров и Елисеев. Решающий удар «Ленинградец» нанёс хозяевам поля за 3 минуты второго тайма: сразу же после гола Бачинского отличную контратаку соорудили Песегов и вышедший на замену Кухарчук. Отыграться со счёта 0:2 «Текстильщик» был не в состоянии: Кухарчук мог забивать снова. Так «Ленинградец» одержал первую победу на чужом поле в этом сезоне и набрал 10 очков.

По итогам этого тура «Ленинградец» расположился на пятой строчке турнирной таблицы группы «Золото». Лидирует набравший 17 очков «Челябинск», победивший курский «Авангард» (1:0). Вторым идёт костромской «Спартак» (13 очков), а 3–4 места делят московский «Велес» и астраханский «Волгарь».(по 11 очков).