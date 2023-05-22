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Питерец.ру » Спорт » Футбольный «Ленинградец» снова не смог выиграть и забить – не начался ли у команды Сергея Кирьякова спад?

Футбольный «Ленинградец» снова не смог выиграть и забить – не начался ли у команды Сергея Кирьякова спад?

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Нулевая ничья с «Чертаново» – явно другого результата ждали поклонники клуба из Ленобласти.

«Питерец.ру» удивлён не столько ничьей во встрече «Ленинградца» и столичного клуба «Чертаново» (настрой на матч с лидером у всех особый!), сколько отсутствию забитых голов. Третий матч подряд коллектив Сергея Кирьякова не может забить: началась голевая «засуха» команды из Ленинградской области в матче с клубом «Динамо-Вологда», продолжилась – проигрышем 0:2 в Иваново «Текстильщику».

Более 800 зрителей, собравшихся на трибунах «Петровского», могли наблюдать баннер со словами «Ленинградец, мы с тобой!». Трибуны подбадривали Максима Бачинского, но поразить ворота чертановского голкипера Александра Радионова ни ему, ни его одноклубникам не удалось. «Ленинградец» создал пару моментов до свистка на перерыв, но забить не удалось.

Оживил игру выход на замену Михаила Горелишвили на 57-й минуте. Михаил Маркин мог забивать после паса Горелишвили – гостей спас Радионов! «Сухой лист» в исполнении Горелишвили тоже не завершился взятием чертановских ворот. Итог – 0:0, и лидерство «Ленинградца» становится всё менее безоблачным. «Муром» в 9-м туре подгруппы А победил «Балтику-БФУ» и сократил отставание от команды Кирьякова.

Свой следующий матч «Ленинградец» проведёт 28 мая против команды «Торпедо-Владимир».

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