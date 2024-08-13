«Ленинградец» не удержал победу, ведя 2:0 в матче с курским «Авангардом» в 4-м туре группы «Золото» второй лиги

Футбольный клуб «Ленинградец» демонстрирует стабильность: вторая подряд ничья со счётом 2:2. Но если в предыдущем туре команда Максима Астафьева спаслась от поражения уже в компенсированное ко второму тайму время (несмотря даже на не реализованный Песеговым на 90-й минуте пенальти), то на этот раз победа буквально уплыла из рук футболистов «Ленинградца».

Начался матч очередного тура первенства второй лиги с курским «Авангардом» прекрасно: уже на 5-й минуте Суханов организовал автогол Ямлиханова в ворота курян. Мог удвоить преимущество хозяев «Рощино Арены» Барков, но сработал известный принцип «штанга – друг вратаря» (в данном случае подфартило стражу ворот «Авангарда» Мицаеву.

Во втором тайме отличился Горелишвили, после чего «Ленинградец» имел комфортное преимущество в два мяча до 80-й минуты. Вот здесь случился провал: сначала забил Матюшенко, и сразу же Кулешин сравнял счёт дальним ударом. Обидная ничья со счётом 2:2 позволила «Ленинградцу» набрать после 4-го тура 5 очков. Столько же – у ивановского «Текстильщика», одолевшего в воскресенье «Кубань» (2:0).

Впереди «Ленинградца» расположились четыре команды – «Челябинск» (10 очков), «Велес» (8 очков), костромской «Спартак» (7 очков) и «Авангард» (6 очков).