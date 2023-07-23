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Питерец.ру » Спорт » «Ленинградец» смог выиграть у «Енисея»: на этот раз команда Сергея Кирьякова сумела реализовать пенальти

«Ленинградец» смог выиграть у «Енисея»: на этот раз команда Сергея Кирьякова сумела реализовать пенальти

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
vk.com
Работа над ошибками проделана – и на смену ничьей пришла победа.

Победа над «Енисеем» в Красноярске стала для футбольного «Ленинградца» исторической: дебютант ФНЛ добился первого подобного успеха в истории клуба. Изучая протокол матча «Енисея» и «Ленинградца», «Питерец.ру» провёл аналогию с давним уже поединком между сборными ФРГ и ЧССР (сейчас и стран-то таких нет на карте Европы!) на ЧМ–1990. Один из мэтров советской спортивной журналистики так охарактеризовал тот четвертьфинал итальянского «Мундиаля»: «минимальный счёт, да ещё и единственный гол забит с пенальти».

Такое же резюме можно сделать по итогам выезда коллектива Сергея Кирьякова в Красноярск. Главный тренер «Ленинградца» выбрал следующую основу на матч 2-го тура ФНЛ: вратарь – Карабашев, в защите – Яковлев, Костин, Беляев, Хитяев, Каптилов, полузащита – Суханов, Горулев, Жиронкин, Ильин и центрфорвард Дзюба Бачинский. На замену по ходу встречи выходили у гостей Розманов, Маркин, Сиротов, Шепелев и Кудрявцев.

Судьбу этого матча, как впрочем и дебютного для «Ленинградца в ФНЛ, решил одиннадцатиметровый. На этот раз удар с «точки» оказался точным, и «Ленинградец» добыл победу – 1:0. Автором победного и первого в истории клуба из Ленобласти гола в ФНЛ стал Эдуард Суханов. Далее – матч с «Родиной».

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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