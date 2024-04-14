ФНЛ: «Ленинградец» сыграл яркую ничью с «Аланией», счёт – 3:3

«Питерец.ру» рад, что «Ленинградец» сумел не проиграть в очередном туре первенства ФНЛ сильному сопернику – владикавказской «Алании». В первом круге команда из столицы Северной Осетии сумела победить дружину Сергея Кирьякова с минимальным счётом. На этот раз «Алания» забила уже на 2-й минуте. К пропущенному голу привела ошибка одного из игроков обороны «Ленинградца»: на стороне Ибрагима Цаллагова сыграл опыт – 0:1.

Но хозяевам поля удалось быстро сравнять счёт: Максим Бачинский с передачи Никиты Калугина поразил ворота Солдатенко. Первый тайм завершился со счётом 1:1, но главные события развернулись после перерыва. Сначала Гаглоев снова вывел «Аланию» вперёд на 50-й минуте. В следующие полчаса игрового времени собравшиеся на «Арене Рощино» зрители забитых мячей не увидели, однако заключительная дестятиминутка получилась «огненной».

Михаил Горелишвили сравнял счёт на 80-й минуте, а ещё через 5 минут Эдуард Суханов реализовал пенальти – 3:2 в пользу «Ленинградца»! Однако удержать победный счёт хозяевам поля не удалось: главный арбитр наказал 11-метровым и «Ленинградец». Гиоргобиани не промахнулся с «точки», итог – 3:3.

Эта ничья позволила «Ленинградцу» набрать 26 очков за 25 туров (промежуточное 15-е место).



