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Питерец.ру » Спорт » «Ленинградец» одержал очень важную победу в гостях над «Соколом»: теперь у команды Сергея Кирьякова – 9 очков после 7 туров

«Ленинградец» одержал очень важную победу в гостях над «Соколом»: теперь у команды Сергея Кирьякова – 9 очков после 7 туров

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Единственный гол в матче забил Максим Бачинский.

«Питерец.ру» предполагает, что Сергей Кирьяков вряд ли мечтал о победе в Саратове в матче 7-го тура первенства ФНЛ. Ведь «Сокол» очень хорошо начал чемпионат – 2023/2024, не считая разгрома 0:4 в игре с «Родиной» в 1-м туре. Саратовцы вслед за стартовым конфузом выиграли четыре матча из пяти и явно рассчитывали одолеть и команду из Ленобласти.

Кирьяков снова поставил в ворота Егора Смирнова и  не ошибся: «Ленинградец» смог не пропустить. А единственный в этом поединке мяч зрители стадиона «Локомотив» увидели на 65-й минуте. Шла атака «Ленинградца», по ходу которой кто-то из игроков в чёрной форме получил травму. Но наступление на ворота Петра Косаревского продолжилось: длинный пас в штрафную привёл к скидке на Максима Бачинского. Удару Бачинского с близкого расстояния не смогли помешать ни Косаревский, ни защитник «Сокола». Так «Ленинградец» одержал весьма неожиданную победу и поправил свои турнирные дела – 9 очков и отдаление от зоны вылета из ФНЛ.

Не вышел в этом матче даже на замену полузащитник «Ленинградца» Евгений Жиронкин – автор быстрого гола в матче 3-го тура с «Родиной» (1:1). Следующим соперником коллектива Сергея Кирьякова будет «КАМАЗ», состав которого пополнил Евгений Укомский.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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