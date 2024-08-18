«Ленинградец» сыграл вничью с «Сибирью», хотя Барков открыл счёт

Ещё в прошлом сезоне «Ленинградец» играл в ФНЛ, а сейчас («Питерец.ру» надеется на это!) пытается вернуться в первый российский футбольный дивизион. Но для этого надо выигрывать, а очередной матч коллектив Максима Астафьева завершил вничью – уже в третий раз подряд в нынешнем сезоне.

Очередным соперником «Ленинградца» стала «Сибирь». Новосибирцы находятся на самом дне группы «Золото», поэтому «Ленинградец» был вправе рассчитывать на победу даже в гостях. Матч с «Сибирью» стал примечательным для клуба из Ленобласти тем обстоятельством, что с капитанской повязкой на поле команду вывел Евгений Песегов: клубный сайт подсчитал, что Песегов стал одиннадцатым капитаном в истории «Ленинградца».

Выйти вперёд гостям удалось на 23-й минуте, когда Барков отличился с передачи Николаева. Но прямо перед перерывом «Сибирь» получила право на пенальти: Рожков не дал Смирнову шанса отразить удар с «точки». Воодушевлённые забитым голом, хозяева помчались забивать второй сразу после перерыва, но оборона «Ленинградца» во главе со Смирновым выдержала. Итог – 1:1, 6 очков в копилке «Ленинградца» и делёж с курским «Авангардом» и ивановским «Текстильщиком» 4–6 мест. Лидирует одержавший четвёртую победу подряд «Челябинск» (13 очков).