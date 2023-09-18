Вратарь «Волгаря» Даниил Одоевский смог не пропустить в матче с «Ленинградцем»: после этой нулевой ничьей команда Сергея Кирьякова делит 14–15 места в ФНЛ

«Питерец.ру» не сомневался, что «Ленинградец» сможет на своём поле справиться с главным аутсайдером второго футбольного дивизиона – «Волгарём» из Астрахани. «Волгарь» не одержал ни одной победы, пропустив до приезда на «Петровский» 16 мячей за 9 матчей. С трудом верилось, что вратарь «Волгаря» Даниил Одоевский сможет в матче с «Ленинградцем» повторить свой августовский «сухарь» в матче с «Химками». Но игра с «Волгарём» не принесла «Ленинградцу» ни победы, ни забитых голов.

Главный тренер «Ленинградца» Сергей Кирьяков выпустил на матч с «Волгарём» следующее сочетание игроков: вратарь – Никита Карабашев, в защите – Максим Беляев, Сергей Костин, Андрей Хитяев, Владислав Микушин, Андрей Яковлев, полузащита – Кирилл Колесническо, Виталий Горулёв, Руслан Казаков, атака – Максим Бачинский и Михаил Маркин.

Игра не получилась зрелищной, голов забито не было. Мог поразить ворота «Ленинградца» Денис Ткачук, а выпущенный Кирьяковым на замену Максим Левин имел отличный момент в компенсированное ко второму тайму. Но Левину не удалось реабилитироваться за смазанный пенальти в 1-м туре, и матч закончился нулями на табло.

Теперь у «Ленинградца» и «Енисея» – по 11 очков, и эти команды делят 14–15 места.