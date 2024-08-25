Футбольный клуб «Ленинградец» сыграл вничью с «Челябинском» в 6-м туре группы «Золото» Второй лиги

Важный для турнирных перспектив вылетевшего по итогам прошлого сезона из ФНЛ «Ленинградца» состоялся в Рощино. Команда Максима Астафьева принимала лидера из Челябинска. Уральцы ранее выдали серию из четырёх побед подряд, последовательно победив «Калугу» (2:1), «Кубань» (2:1), «Волгарь» (2:1) и московский костромской «Спартак».

После довольно скучного первого тайма встречи между «Ленинградцем» и «Челябинском» (у гостей упустил момент Ульяновский) игра оживилась после перерыва. Вышедший на поле челябинец Носов придал остроты гостевым атакам, а у «Ленинградца» была возможность вырвать победу под занавес встречи. Итог – ничья 0:0, которая больше должна порадовать челябинцев на фоне поражения московского «Велеса» от «Кубани» (0:1).

«Питерец.ру» отмечает, что после четвёртой кряду ничьей «Ленинградец» плотно завяз в середине таблицы группы «Золото». У команды из Ленобласти после 6-го тура – 7 очков при разнице мячей 8–8 и 6-е место из десяти клубов. Лидирует «Челябинск» (14 очков), вторым идёт «Велес» (11 очков), третьим – «Спартак» из Костромы (10 очков). Пока опережают «Ленинградец» набравший 9 очков курский «Авангард» и астраханский «Волгарь» (8 очков).

Следующий соперник «Ленинградца» – ивановский «Текстильщик».