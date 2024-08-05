«Ленинградец» лишь в компенсированное время ушёл от поражения в матче 3-го тура второй лиги с «Велесом»

«Питерец.ру» возвращается к освещению матчей футбольного клуба «Ленинградец». В прошлом сезоне областная команда драматично вылетела из первой лиги, хотя приложила максимум усилий для сохранения прописки в ФНЛ. Однако гонка с «Соколом» завершилась победой саратовцев, а добило «Ленинградец» поражение от «Торпедо» в заключительном туре.

«Ленинградец» начал сезон во второй лиге с победы над астраханским «Волгарём», тоже игравшим в прошлом сезоне в ФНЛ (счёт в том матче был 2:1 в пользу команды Максима Астафьева). А вот костромскому «Спартаку» «Ленинградец» проиграл с тем же счётом 1:2. Очередным соперником «Ленинградца» стал московский клуб «Велес»Ю который в предыдущем туре камня на камне не оставил от защиты ивановского «Текстильщика» (5:1).

«Ленинградец» сумел открыть счёт, когда Песегов реализовал пенальти, назначенный за фол против Баркова: случилось это на исходе первого тайма. Но сразу после перерыва хозяева поля позволили «Велесу» сравнять счёт усилиями Шубина, после чего Матвеев вывел москвичей вперёд на 74-й минуте. На 90-й минуте Песегов не реализовал ещё один одиннадцатиметровый (вратарь «Велеса» Жеймо оказался удачливее), но Козлов всё-таки сравнял счёт на 5-й компенсированной минуте – 2:2.