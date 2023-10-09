Петербургский шахматист Максим Матлаков победил Александру Горячкину в 7-м туре Суперфинала – 2023 и вырвался на третье место

«Питерец.ру» не забыл, что Максим Матлаков начал этот Суперфинал с поражения от Екатерины Лагно. После этого петербургский гроссмейстер победил молодого Володара Мурзина. А с 3-го тура Матлаков сыграл вничью четыре раза подряд – с Артёмом Тимофеевым, Павлом Понкратовым, Андреем Есипенко и Евгением Наером. Но в партии с обладательницей женского Кубка мира Александрой Горячкиной Матлаков смог победить белым цветом. Теперь у единственного петербуржца среди всех участников обоих Суперфиналов («открытого» и женского) – 4 очка и промежуточное третье место.

Лидирующий Владислав Артемьев из Казани штампует победы, как на конвейере. В 7-м туре Артемьев чёрными выиграл окончание у своего земляка Артёма Тимофеева. В активе Артемьева – 6,5 очков, а на второе место вышел победитель Высшей лиги в Новокузнецке Павел Понкратов, выигравший две партии подряд. На этот раз Понкратов победил превосходящего его по рейтингу Андрея Есипенко и набрал 4,5 очка. Только Понкратов не проиграл Артемьеву, сыграв с лидером вничью в стартовом туре.

Есипенко в свою очередь в этом туре победил одного из лидеров – Евгения Наера. Не очень хороши турнирные дела Мурзина (2,5 очка), который в 7-м туре сыграл вничью с Евгением Томашевским.