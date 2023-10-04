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Питерец.ру » Спорт » Владислав Артемьев после 4-го тура возглавляет таблицу «открытого» Суперфинала чемпионата России по шахматам, у петербуржца Матлакова – снова ничья

Владислав Артемьев после 4-го тура возглавляет таблицу «открытого» Суперфинала чемпионата России по шахматам, у петербуржца Матлакова – снова ничья

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Володар Мурзин (на фото) после ничьей с Евгением Наером делит 9–10 места с Екатериной Лагно.

Максим Матлаков пока не радует петербургских любителей шахмат: этот родившийся в Ленинграде гроссмейстер набрал только 1,5 очка за 4 тура. Очередным соперником Матлакова стал победитель Высшей лиги в Новокузнецке Павел Понкратов, в итоге петербуржец сыграл вничью во второй тур подряд (до этого Матлаков разошёлся миром с Артёмом Тимофеевым).

Единоличный лидер «открытого» Суперфинала – казанец Владислав Артемьев, победивший в 4-м туре Ивана Розума из Вологодской области. «Питерец.ру» отмечает, что Розум проиграл третью партию подряд – до этого он был побеждён Евгением Наером и Александрой Горячкиной. Победительница Кубка мира сегодня сыграла вничью с Екатериной Лагно. А вот Евгений Томашевский сумел белым цветом одолеть Клементия Сычёва, ещё две партии завершились вничью.

У лидера Артемьева – 3,5 очка и партия чёрными с Лагно в 5-м туре. Вторым идёт сыгравший вничью с Володаром Мурзиным Наер – 3 очка, Горячкина – третья (2,5 очка). У пятерых шахматистов в активе «полтинник» (50 % очков) – это Тимофеев, Матлаков, Понкратов, Томашевский и Андрей Есипенко. У Мурзина и Лагно – по 1,5 очка, замыкают таблицу Сычёв и Розум – по 1 очку.

Мурзин в 5-м туре белым играет с Горячкиной – их рейтинги сопоставимы.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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