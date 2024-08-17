Только Александр Грищук сумел выиграть свою партию в 1-м туре начавшегося в Барнауле Суперфина чемпионата России по шахматам, петербуржец Максим Матлаков сыграл вничью с Андреем Есипенко

Барнаульский мужской Суперфинала чемпионата России по шахматам – турнир очень представительный. «Питерец.ру» изучил предстартовые рейтинги участников: у троих гроссмейстеров показатель ЭЛО превышает 2700 – это Александр Грищук (2738), Владислав Артемьев (2716) и Даниил Дубов (2712). Все трое уже выигрывали чемпионат России: Грищук – в 2009 году, Дубов – в 2022 году, Артемьев – победитель прошлогоднего Суперфинала в Царском Селе.

Петербуржец Максим Матлаков фактически делит 5–6 места рейтинга с Евгением Наером (коэффициент ЭЛО у обоих в районе 2655, но у Наера – на ОДИН пункт выше). Четвёртый в списке рейтинг-фаворитов турнира – ростовчанин Андрей Есипенко (2687). У прочих участников Суперфинала рейтинг ФИДЕ колеблется от 2509 (Алексей Гребнев) до 2599 (Павел Понкратов).

Стартовый тур получился богатым на ничьи – вряд ли можно было ожидать чего-то иного. Победу одержал только Грищук, ставший единоличным лидером (не калифом ли на час?). Разыграв вариант Найдорфа в Сицилианской защите, Грищук смог выиграть эндшпиль у Артёма Тимофеева. Ещё пять партий завершились вничью: Матлаков чёрными получил пол-очка в противостоянии с получившим персональное приглашение в Суперфинал Алексеем Гребневым из Самарской области.