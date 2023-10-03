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Питерец.ру » Спорт » Три победы чёрными – итог 3-го тура «открытого» Суперфинала чемпионата России по шахматам – 2023 в Царском Селе, а петербуржец Матлаков сыграл вничью

Три победы чёрными – итог 3-го тура «открытого» Суперфинала чемпионата России по шахматам – 2023 в Царском Селе, а петербуржец Матлаков сыграл вничью

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
ruchess.ru
Владислав Артемьев (на фото) и Евгений Наер лидируют по итогам 3-го тура, у обоих – по 2,5 очка.

Мужской или открытый Суперфинал российского первенства по шахматам пока более предсказуем, чем женский. Казанский гроссмейстер Владислав Артемьев – рейтинг-фаворит турнира (после двух побед в трёх турах его коэффициент ЭЛО должен достигнуть престижной отметки в 2700). Артемьев и лидирует в Суперфинале вместе с 46-летним москвичом Евгением Наером (засветившимся ещё в «Белой ладье» более 30 лет назад).

«Питерец.ру» отмечает, что все три результативные партии в 3-м туре завершились в пользу чёрных. Артемьев победил до этого игравшего только вничью Клементия Сычёва, а Наер справился с Екатериной Лагно (по иронии судьбы Евгений Юрьевич – многолетний тренер женских сборных команд). Победительница Кубка мира Александра Горячкина завершила свою партию позже всех, выиграв ферзевый эндшпиль с двумя лишними пешками у Ивана Розума. Теперь тройка лидеров выглядит так: Артемьев и Наер – по 2,5 очка из 3, у Горячкиной – 2.

Надежда петербургской шахматной школы Максим Матлаков на этот раз довольствовался ничьей с уступающим ему сотню пунктов рейтинга ФИДЕ Артёмом Тимофеевым из Татарстана, но петербуржец играл чёрными. Теперь у Матлакова – 1,5 очка, столько же – у Тимофеева, Павла Понкратова и Андрея Есипенко.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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