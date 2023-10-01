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Питерец.ру » Спорт » Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков проиграл Екатерине Лагно в 1-м туре Суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин

Петербургский гроссмейстер Максим Матлаков проиграл Екатерине Лагно в 1-м туре Суперфинала чемпионата России по шахматам среди мужчин

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fide.com
В следующем туре Матлаков будет белыми играть с молодым талантом Володаром Мурзиным.

Екатерину Лагно (на фото) и Александру Горячкину допустили в мужской («открытый») Суперфинал чемпионата России для благой цели – обе шахматистки готовятся к претендентскому турниру. Но Лагно слишком уж ретиво взялась за дело, в первом же туре «прибив» главную надежду петербургских шахмат на этом турнире Максима Матлакова.

«Питерец.ру» напоминает, что главные шахматные звёзды России – Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Александр Грищук и Даниил Дубов – в нынешнем Суперфинале не участвуют. Из-за этого рейтинг-фаворитом турнира стал казанец Владислав Артемьев, чей рейтинг совсем немного не дотягивает до 2700 (40-е место в мире). Артемьев в стартовом туре сыграл вничью с триумфатором Высшей Лиги в Новокузнецке Павлом Понкратовым.

Следующий соперник Артемьева – двукратный чемпион России Евгений Томашевский, который сегодня разошёлся миром с Горячкиной. Вничью завершились партии Володара Мурзина и Артёма Тимофеева, а также Климентия Сычёва и Евгения Наера: эти четверо участников Суперфинала также прошли суровый новокузнецкий отбор летом.

Фиаско потерпел обладатель третьего рейтинга Суперфинала Андрей Есипенко, проигравший чёрными Ивану Розуму из Вологодской области. Теперь Розум и Лагно – лидеры (по 1 очку).

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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