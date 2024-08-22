Петербургский шахматист Максим Матлаков в 6-м туре Суперфинала чемпионата России проиграл Артёму Тимофееву и ухудшил свои шансы попасть на Кубок мира

Шахматный Суперфинал в Барнауле добрался до своего экватора – сыграно 6 туров из 11. «Питерец.ру» огорчён поражением Максима Матлакова: ранее гроссмейстер из города на Неве играл на этом турнире только вничью. С 1-го по 5-й туры Матлаков, чей рейтинг ФИДЕ на момент начала Суперфинала 2655 пунктов ЭЛО, последовательно завершил миром партии с Алексеем Гребневым (2509), Андреем Есипенко (2687), Александром Грищуком (2738), Алексеем Дреевым (2587) и Арсением Нестеровым (2555).

Камнем преткновения для вице-чемпиона России Матлакова стал главный аутсайдер турнира – Артём Тимофеев из Татарстана. Эндшпиль после принятого ферзевого гамбита принёс успех Тимофееву, а петербуржцу не помогли и два слона. У Матлакова – те же 2,5 очка и 8–10 места в компании Дреева и международным мастером Рудиком Макаряном.

Результативной стала и партия между 47-летним Евгением Наером и Павлом Понкратовым, которому 36 лет. Победитель Высшей лиги – 2024 сумел сломить сопротивление соперника на 53-м ходу и стал одним из двух лидеров Суперфинала. Теперь у Наера и сыгравшего вничью с Даниилом Дубовым Нестерова – по 4 очка.

Вышел из тени действующий чемпион России Владислав Артемьев, победивший Дреева. У Артемьева, Грищука и Есипенко – по 3,5 очка.