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Питерец.ру » Спорт » В 8-м туре Суперфинала чемпионата России по шахматам петербургский гроссмейстер Максим Матлаков сыграл вничью и занимает 9-е место, а лидирует тройка в составе Есипенко, Наера и Нестерова

В 8-м туре Суперфинала чемпионата России по шахматам петербургский гроссмейстер Максим Матлаков сыграл вничью и занимает 9-е место, а лидирует тройка в составе Есипенко, Наера и Нестерова

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69
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Единственную победу в 8-м туре мужского Суперфинала одержал ростовчанин Андрей Есипенко.

Ростовский гроссмейстер Андрей Есипенко после победы в 8-м туре барнаульского Суперфинала над Александром Грищуком сумел вклиниться в группу лидеров турнира. Есипенко, который вдвое моложе Грищука, превзошёл чемпиона России 2009 в эндшпильной технике.

Теперь у Есипенко, новгородца Арсения Нестерова и представляющего Москву Евгения Наера по 5 очков. Нестеров в этом туре чёрными сыграл вничью с Рудиком Макаряном, а Наер после размена ферзей заключил мир с Максимом Матлаковым.

«Питерец.ру» не рад видеть делегата Северной столицы Матлакова всего лишь на 9-м месте (после серебряной медали прошлогоднего Суперфинала, состоявшегося в Царском Селе). Сейчас у Матлакова – всего 3,5 очка, накопившихся за семь ничьих (в 6-м туре петербуржец переоценил свои силы и белыми проиграл аутсайдеру нынешнего Суперфинала Артёму Тимофееву из Татарстана). Учитывая два чёрных цвета и сложных соперников на финише, Матлакову вряд ли удастся подняться высоко в итоговой таблице Суперфинала – 2024.

На пол-очка отстаёт от лидирующего триумвирата действующий чемпион России Владислав Артемьев, который сегодня сыграл вничью со своим земляком Тимофеевым.

Уже в восьмой раз подряд завершили свои партии вничью Даниил Дубов и Алексей Гребнев.

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