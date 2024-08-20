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Питерец.ру » Спорт » Новгородский гроссмейстер Арсений Нестеров выиграл вторую партию подряд в Суперфинале чемпионата России по шахматам и стал лидером турнира – 3 очка из 4, петербуржец Матлаков ничьими набрал 2 очка

Новгородский гроссмейстер Арсений Нестеров выиграл вторую партию подряд в Суперфинале чемпионата России по шахматам и стал лидером турнира – 3 очка из 4, петербуржец Матлаков ничьими набрал 2 очка

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Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
ruchess.ru
Чемпион России 2022 года Даниил Дубов (на фото) пока играет в Барнауле только вничью.

Сегодняшний тур мужского Суперфинала чемпионата России по шахматам, продолжающемся в алтайском краевом театре драмы имени Василия Шукшина, стал самым результативным: сразу два участника сумели выиграть. Арсений Нестеров сумел обыграть победителя Высшей лиги – 2023 Павла Понкратова, а триумфатор Высшей лиги этого года Евгений Наер сумел реализовать лишнюю пешку в эндшпиле против Артёма Тимофеева. Проигравший три из четырёх партий в барнаульском Суперфинале Тимофеев продолжает быть главным аутсайдером.

А в единоличные лидеры довольно неожиданно выбился Нестеров: его рейтинг ФИДЕ – лишь девятый из двенадцати участников турнира (даже у ветерана Алексея Дреева показатель ЭЛО на 40 пунктов выше). В прошлом туре Нестеров одолел Тимофеева, сегодня пересилил Понкратова. У Нестерова – 3 очка и партия 5-го тура и белыми с петербургским гроссмейстером Максимом Матлаковым.

Матлаков в этом туре не сумел дожать Дреева, хотя и владел инициативой. «Питерец.ру» понимает важность результата дуэли петербуржца с набравшим крейсерскую скорость Нестеровым. Александр Грищук набрал 2,5 очка после ничьей с Даниилом Дубовым и делит с Наером 2–3 места. По четыре ничьи и по 2 очка имеют сразу семь шахматистов, среди них и Матлаков.


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