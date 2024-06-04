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Питерец.ру » Спорт » Гандбольный «Зенит» попрощался попрощался с шестёркой игроков и подвёл статистические итоги сезона по результативности: лидеры – Луня и Киселёв

Гандбольный «Зенит» попрощался попрощался с шестёркой игроков и подвёл статистические итоги сезона по результативности: лидеры – Луня и Киселёв

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Олегу Луне показать впечатляющую результативность помогло мастерство при исполнении семиметровых.

«Питерец.ру» старался освещать интереснейший сезон гандбольного «Зенита», завершившийся значимым успехом для команды Дмитрия Торгованова – бронзовыми медалями. Плей-офф получился особенным: упорный четвертьфинал, закономерный полуфинал и серия за бронзу, где команды менялись ролями, но победа досталась петербуржцам.

И вот статистики скрупулезно подсчитали индивидуальную результативность зенитовцев в сезоне – 2023/2024: предсказуемыми лидерами стали Олег Луня (239) и Дмитрий Киселёв (222). Новичок «сине-бело-голубых» Михаил Виноградов (136) замкнул тройку лидеров по общей результативности сезона (включающую все турниры, в который принимал участие «Зенит»). Немного отстала четвёрка зенитовцев, разменявшая сотню – Павел Тураев (110), Александр Аркатов (109), Александр Петров (107) и Тимур Солодовников (104). Луня первенствовал по результативности почти везде, однако в матчах «SEHA – Gazprom League» белоруса обогнал Киселёв: 74 мяча против 52.

Стало известно, что «Зенит» уже расстался с Тураевым и ещё пятерыми игроками – Павлом Аркатовым, Алексеем Арчибасовым, Валерием Вереиным, Михаилом Гредасовым и Глебом Черновым. Клубный сайт отметил, что Тураев дебютировал за молодёжную «Неву» ещё 15 лет назад.

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