Гандбольный «Зенит» обыграл астраханское «Динамо» со счётом 31:28 и завершил неудачный сезон – 2022/2023 на 5-м месте

«Питерец.ру» практически не сомневался, что «Зенит» окажется сильнее клуба «Динамо» (Астрахань) в финале «утешительного» плей-офф. Лишь сверхнастрой динамовцев на фоне внезапной отставки главного тренера Предыбайлова накануне первого матча с «Зенитом» привёл тогда к ничьей (28:28). А на своей площадке в плей-офф «Зенит» если проигрывает, то – ЦСКА.

«Зенит» сегодня выиграл первый тайм с минимальным счётом 16:15, а во второй половине встречи получил более серьёзное преимущество, завершив матч с перевесом в 3 мяча – 31:28. Самыми результативными у «Зенита» стали Павел Тураев и Александр Петров – по 5 голов. Трое из состава «сине-бело-голубых» записали в свой личный актив по 4 гола – это показавший 100 %-ную результативность в атаке Тимур Солодовников, а также Павел Аркатов и Виктор Бабкин. У проигравших 7 голов забил Чирков, 6 – на счету Гумарова.

Несмотря на мажорное завершение плей-офф домашней победой, общие итоги сезона для «Зенита» не слишком радуют. Не удалось на равных побороться в четвертьфинале с московскими армейцами, да и в плей-офф за 5–8 места коллектив Дмитрия Торгованова не выдал запоминающейся феерии. В будущем «Зениту» желательно оттолкнуться от пятого места вверх, к медалям.