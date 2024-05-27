Гандбольный «Зенит» стал бронзовым призёром в сезоне – 2023/2024, выиграв третий матч серии с «Пермскими медведями» с разницей «+7»

Бронзовые медали гандбольного «Зенита» в этом сезоне – объективно говоря, наивысшее место, которое могла занять команда Дмитрия Торгованова. «Питерец.ру» предполагает, что сейчас конкурировать с двумя лидерами отечественного клубного гандбола – ЦСКА и «Чеховских Медведей» на равных «сине-бело-голубым» не под силу.

А бронзовая серия завершилась эффектной победой «Зенита», сумевшего забить пермским хищникам 41 мяч, пропустив при этом 34. Петербуржцы сумели сделать весомую заявку на победу уже в первом тайме, который «Зенит» выиграл со счётом 19:15. Пермяки не сумели настичь хозяев площадки: итоговый счёт показывает, сколь плохо на этот раз соперник «Зенита» защищался.

В плане персональной статистики у победителей отличился Киселёв, забивший 11 мячей (у Луни – 8, у Виноградова – 5 при 100 %-ной реализации бросков). У гостей блеснул результативностью Рябов (8 мячей), но ему помогали отличиться точно исполненные семиметровые. Нет сомнений, что «Пермские медведи» упустили прекрасный шанс забрать бронзовые медали себе, когда проиграли второй матч серии на своей площадке.

Торгованов по горячим следам заявил, что эта медаль – самая тяжёлая в его тренерской карьере и напомнил, что этот матч с пермяками – девятый за сезон.