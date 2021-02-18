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Питерец.ру » Спорт » Павел Тураев стал самым результативным в победном для «Университета-Невы» матче с астраханскими динамовцами

Павел Тураев стал самым результативным в победном для «Университета-Невы» матче с астраханскими динамовцами

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
www.spbhandball.ru
10 голов – такова результативность левого полусреднего гандбольной «Невы» в отчётном матче.

До матча с динамовцами из Астрахани сайт гандбольного клуба «Университет Лесгафта-Нева» сообщил о пополнении в составе: молодой Евгений Грибков перешёл из «Чеховских Медведей» на правах аренды до конца этого сезона. «Питерец.ру» обратил внимание, что Грибков внёс свой вклад в победу над «Динамо», забив один гол в матче, завершившемся со счётом 30:25 в пользу команды из Санкт-Петербурга.

Главным героем в составе победителей стал Павел Тураев, который 10 раз поразил ворота соперника. Астраханцы первыми открыли счёт усилиями Дмитрия Шелестюкова (всего этот игрок «Динамо» забил 8 раз за матч), но «Нева» быстро взяла инициативу в свои руки. При счёте 9:8 усилиями Тураева «Нева» довела разницу до 7 мячей (15:8), а завершилась первая половина с преимуществом команды Торгованова «+6».

Погоня астраханцев после перерыва успеха не имела: максимум, чего удалось достичь динамовцам, это подобраться к «Неве» на дистанцию двух точных бросков. Итог – важная с турнирной точки зрения победа, которая позволила «Неве» настичь ЦСКА. Теперь петербуржцы и москвичи делят 2–3 места, отставая от лидеров из Чехова.

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