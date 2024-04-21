Поражением с разницей в 3 мяча начал гандбольный «Зенит» серию с краснодарским СКИФом в плей-офф – 2024

В сентябре прошлого года «Питерец.ру» сообщал о домашнем поражении гандбольного «Зенита» от клуба СКИФ из Краснодара. Теперь эти команды сошлись в плей-офф, и первая игра не порадовала торсиду «сине-бело-голубых»: поражение в гостях со счётом 27:30 и необходимость догонять и перегонять в ответной встрече.

Дмитрий Торгованов на этот матч выпустил своих главных звёзд: с первых минут ринулись в бой Дмитрий Киселёв, Олег Луня и Павел Тураев. Но в начале игры защита превалировала над атакой. Блистал в воротах СКИФа до перерыва Вадим Кондратенко: сбить его с нужного настроя на столь важный матч петербуржцам не удалось.

СКИФ до перерыва сумел оторваться «+4», но сработал тай-аут Тогованова, и первая половина завершилась с минимальным преимуществом хозяев – 14:13 в пользу краснодарцев. Лидером атак СКИФа стал во втором тайме Савелий Шалабанов, достойного противовеса которому у гостей не нашлось. Подвела «Зенит» и плохая реализация семиметровых, а это важнейший элемент гандбола. К тому же любители этого вида спорта знают прозвище голкипера Кондратенко – «Вадик-Пенальти».

СКИФ так и не дал гостям приблизиться в счёте, итог – 30:27 в пользу клуба из Краснодара. Второй матч – 25 апреля в Санкт-Петербурге.



