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Питерец.ру » Спорт » Поражением с разницей в 3 мяча начал гандбольный «Зенит» серию с краснодарским СКИФом в плей-офф – 2024

Поражением с разницей в 3 мяча начал гандбольный «Зенит» серию с краснодарским СКИФом в плей-офф – 2024

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
vk.com
Слишком хорошо сыграл в этой игре голкипер СКИФа Кондратенко.

В сентябре прошлого года «Питерец.ру» сообщал о домашнем поражении гандбольного «Зенита» от клуба СКИФ из Краснодара. Теперь эти команды сошлись в плей-офф, и первая игра не порадовала торсиду «сине-бело-голубых»: поражение в гостях со счётом 27:30 и необходимость догонять и перегонять в ответной встрече.

Дмитрий Торгованов на этот матч выпустил своих главных звёзд: с первых минут ринулись в бой Дмитрий Киселёв, Олег Луня и Павел Тураев. Но в начале игры защита превалировала над атакой. Блистал в воротах СКИФа до перерыва Вадим Кондратенко: сбить его с нужного настроя на столь важный матч петербуржцам не удалось.

СКИФ до перерыва сумел оторваться «+4», но сработал тай-аут Тогованова, и первая половина завершилась с минимальным преимуществом хозяев – 14:13 в пользу краснодарцев. Лидером атак СКИФа стал во втором тайме Савелий Шалабанов, достойного противовеса которому у гостей не нашлось. Подвела «Зенит» и плохая реализация семиметровых, а это важнейший элемент гандбола. К тому же любители этого вида спорта знают прозвище голкипера Кондратенко – «Вадик-Пенальти».

СКИФ так и не дал гостям приблизиться в счёте, итог – 30:27 в пользу клуба из Краснодара. Второй матч – 25 апреля в Санкт-Петербурге.


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