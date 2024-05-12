Катастрофа: «Зенит» проиграл дома ЦСКА, и теперь лидером чемпионата РПЛ стало «Динамо», победившее «Балтику»

Вот уже проигрыша ЦСКА, в воротах которого внезапно оказался 20-летний резервист Владислав Тороп, «Питерец.ру» от «Зенита» совершенно не ожидал. Команда Сергея Семака и так расклеилась на финише сезона, набрав до матча с московскими армейцами всего очко в трёх турах (поражения от «Рубина» и «Динамо» и ничья с «Факелом» в Воронеже).

До игры наставниц ЦСКА Владимир Федотов уклончиво объяснил отсутствие 38-летнего Игоря Акинфеева в стартовом составе неким «решением» (сразу вспоминаются знаменитые «Решения» Леброна Джеймса из НБА). Но тренерский ход Федотова себя оправдал: Тороп в столь ответственный момент сумел не пропустить от «Зенита», да ещё и на «Газпром Арене». А вот Михаилу Кержакову пришлось один раз достать мяч из сетки своих ворот, хотя пропущен этот гол бы с пенальти.

Подвёл «Зенит» тот, кто по тренерской логике должен был принести «сине-бело-голубым» победу – колумбиец Матео Кассьерра. Именно он нарушил правила в собственной штрафной на защитнике ЦСКА Илье Агапове (казалось бы, всё должно быть наоборот!), и Фёдор Чалов не промахнулся с «точки» на 58-й минуте. В концовке второго тайма Педро и Мантуан могли принести «Зениту» ничью, но этот важнейший матч петербуржцы проиграли со счётом 0:1.