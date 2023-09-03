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Питерец.ру » Спорт » Ничья ЦСКА и «Зенита» в 7-м туре чемпионата РПЛ омрачена массовой дракой на поле: ждём дисквалификаций?

Ничья ЦСКА и «Зенита» в 7-м туре чемпионата РПЛ омрачена массовой дракой на поле: ждём дисквалификаций?

0
63
Опубликовал: Пётр Балякин
0
Фото:
www.championat.com
«Сине-бело-голубые» с трудом избежали поражения благодаря голу Дугласа Сантоса.

«Питерец.ру» не сомневался, что поединок ЦСКА и «Зенита» станет главным событием российского бокса футбола. К большому сожалению, потасовка в формате «стенка на стенку» затмила футбольные события в этой игре.

Армейцы открыли счёт очень быстро – уже на 4-й минуте. И это был гол имени Михаила Кержакова: зенитовский голкипер просто подарил ЦСКА гол, автором которого стал Антон Заболотный. В этом чемпионате России Заболотный, над которым много подшучивали из-за своеобразной манеры игры, забил уже в четвёртый раз: ранее бывший форвард «Тосно» поражал ворота «Урала» (1-й тур), «Сочи» (4-й тур) и «Динамо» (5-й тур). У «Зенита» было несколько моментов до перерыва, но поразить ворота Игоря Акинфеева коллективу Сергея Семака не удалось.

Во втором тайме ЦСКА удерживал минимальное преимущество в счёте до 88-й минуте, но всё-таки пропустил. «Сине-бело-голубые» подавали угловой, и удача улыбнулась Дугласу Сантосу: бразилец смог забить и принести «Зениту» ничью – 1:1. Сразу же после этого случился очень некрасивый инцидент в штрафной петербуржцев: возникло массовое столпотворение с проявлениями агрессии. Но сочинский арбитр Павел Кукуян не стал наказывать участников потасовки предупреждениями и удалениями.

Питерец.ру - новости Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

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