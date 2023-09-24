«Зенит» проиграл дома «Локомотиву» в 9-м туре чемпионата РПЛ, пропустив в компенсированное ко второму тайму время

Развязка матча между «Зенитом» и «Локомотивом» получилась разочаровывающей для поклонников петербургской команды, собравшихся на «Газпром Арене» в воскресенье 24 сентября. «Питерец.ру» не ожидал домашнего поражения «Зенита» в этом важном матче и попробует поискать причины.

А ведь начиналось всё для «Зенита» отлично: на 22-й минуте Маттео Кассьерра забил классический гол центрфорварда – головой после фланговой подачи Вячеслава Караваева. Теперь у Кассьерры – уже 8 мячей в первенстве России – 2023/2024, и зенитовский колумбиец уверенно лидирует в гонке бомбардиров. Забивного Касьерру преследуют ещё два голеадора – московские армейцы Фёдор Чалов и Антон Заболотный.

«Локомотив» сумел сравнять счёт во втором тайме: на 60-й минуте железнодорожник Глушенков воспользовался гостеприимством центра обороны «Зенита» и спокойно поразил ворота Михаила Кержакова. Игра катилась к ничьей, но на 91-й минуте зенитовская оборона пропустила разящий выпад Глушенкова и Наира Тихнизяна, который легко поразил пустые уже ворота «Зенита» после отличного паса партнёра по команде.

Проиграв, «Зенит» переместился на третье место. Весёлый матч сыграли «Ростов» и ЦСКА – 3:3, хотя ростовчане вели 3:1 после дубля Голенкова.