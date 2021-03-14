«Зенит» разгромил «Ахмат», а ЦСКА неожиданно проиграл в Туле «Арсеналу»

Несмотря на разговоры о правильности назначение пенальти в ворота «Ахмата» при счёте 1:0 в пользу «Зенита», итоговый счёт убедителен. Разозлённый обидным проигрышем «Рубину» «Зенит» победил с разгромным счётом, наглядно продемонстрировав чемпионские амбиции. Голы в составе «сине-бело-голубых» забили Вячеслав Караваев, Сердар Азмун (с 11-метрового), Артём Дзюба и Андрей Мостовой. 45 очков после 22 туров и первое место – такие показатели у команды Сергея Семака.

А вот ЦСКА в буквальном смысле сделал «Зениту» подарок, проиграв в Туле. «Питерец.ру» обратил внимание, что в основном составе армейцев Москвы вновь вышел Хосе Саломон Рондон. Однако на этот раз отличиться венесуэльцу не удалось (в прошлом туре первенства РПЛ Рондон забил «Ахмату», тогда ЦСКА выиграл 2:0). Провал в концовке первого тайма обернулся для москвичей итоговым поражением: «Арсенал» дважды забил. Сначала в ворота Игоря Акинфеева был назначен пенальти, который реализовал Пантелеев. И сразу же Ломовицкий удвоил преимущество туляков. Гол престижа футболисты ЦСКА забили лишь в компенсированное ко второму тайму время, когда с поля были удалены два игрока «Арсенала».