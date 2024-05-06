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Питерец.ру » Спорт » Только ничьей добился «Зенит» в Воронеже: «Факел» спасся благодаря пенальти в концовке, счёт – 1:1

Только ничьей добился «Зенит» в Воронеже: «Факел» спасся благодаря пенальти в концовке, счёт – 1:1

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Опубликовал: Пётр Балякин
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Фото:
fc-zenit.ru
На фото – грустный главный тренер «Зенита» Сергей Семак.

Финиш чемпионата России по футболу становится всё интереснее: «Зенит» за три тура до завершения первенства РПЛ упустил прекрасный шанс оторваться от преследователей – «Краснодара» и «Динамо». «Питерец.ру» обращает особое внимание внимание на рывок одержавших уже четвёртую победу подряд столичных динамовцев. В этом туре коллектив чешского специалиста Марцела Лички выиграл у «Сочи» очень нервную концовку, когда камерунец Муми Нгамалё поразил ворота Максима Рудакова на пятой компенсированной ко второму тайму минуте. Теперь у «Динамо» – 50 очков, столько же и у «Краснодара». в 30-м туре эти команды ждёт важнейшая очная встреча.

«Зенит» явно должен был выигрывать в Воронеже, но перевеса в один гол в итоге не хватило для того, чтобы набрать столь нужные команде Сергея Семака 3 очка. Бразильцы Клаудиньо и Дуглас Сантос соорудили гол перед перерывом: полузащитник отдал хороший пас, а защитник нанёс точный удар головой. Сплоховал в эпизоде с пропущенным голом защитник «Факела» Мастерной, которого расстроенный Игорь Черевченко заменил в перерыве. В концовке на первый план вышел арбитрр Алексей Сухой, сначала отменивший из-за офсайда гол Клаудиньо, а затем назначил пенальти за игру рукой Нуралы Алипа.


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